Где купить книги со скидкой?

Книги доступны только в аутлете

«Медкнигасервис» по адресу:

м. Савёловская, ул. Сущёвский Вал, д. 9, стр. 1

тел. +7 (985) 387-14-57

тел. +7 (495) 921-39-07, доб. 729

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