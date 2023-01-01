28 февраля – последний день работы единственного в Москве медицинского аутлета «Медкнигасервис».
По адресу: Сущевский вал, д. 9 стр. 1
Вас ждут тысячи медицинских книг со скидками 20%, 40%, 70% и 100%!
28 февраля – последний день работы единственного в Москве медицинского аутлета «Медкнигасервис».
По адресу: Сущевский вал, д. 9 стр. 1
Вас ждут тысячи медицинских книг со скидками 20%, 40%, 70% и 100%!
Всех покупателей аутлета ждут подарки - любая книга на выбор из BOOKBOX бесплатно!
Это лишь небольшая часть. В магазине Вас ждет огромный выбор.