Ликвидация аутлета

28 февраля – последний день работы единственного в Москве медицинского аутлета «Медкнигасервис».

По адресу: Сущевский вал, д. 9 стр. 1
Вас ждут тысячи медицинских книг со скидками 20%, 40%, 70% и 100%!

Книги со скидкой 70%

Скидка 70%

Книги со скидкой 40%

Книги со скидкой 20%

BOOKBOX

Всех покупателей аутлета ждут подарки - любая книга на выбор из BOOKBOX бесплатно!

Это лишь небольшая часть. В магазине Вас ждет огромный выбор.