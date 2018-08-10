Организация оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации. Методические рекомендации
|Артикул
|Q0128021
|ISBN
|
978-5-9704-3421-5
|Издательство
|Автор
|
Багненко C.Ф. и др.
|Год
|
2015
|Страниц
|
56
|Переплет
|
мягкий
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Данные методические рекомендации посвящены различным аспектам организации скорой медицинской помощи вне медицинской организации. В них представлены правила организации деятельности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, принципы организации деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи, правила и поводы для вызова выездной бригады скорой медицинской помощи, принципы организации медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской помощи, а также раскрыты вопросы организации оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.
Рекомендации предназначены для студентов медицинских вузов, медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь, руководителей станций (отделений) скорой медицинской помощи, главных специалистов по скорой медицинской помощи субъектов и федеральных округов Российской Федерации, органов государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации.
Введение
Организация деятельности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации
Организация деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи
Правила и поводы для вызова выездной бригады скорой медицинской помощи
Организация медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской помощи
Организация оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
Литература
Приложения
Приложение № 1. Рекомендуемые штатные нормативы организационно-методического отдела скорой медицинской
помощи медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь
Приложение № 2. Стандарт оснащения организационно-методического отдела скорой медицинской помощи медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь
Приложение № 3
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