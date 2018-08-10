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Организация оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации. Методические рекомендации

Артикул Q0128021
ISBN

978-5-9704-3421-5
Издательство

Автор

Багненко C.Ф. и др.
Год

2015
Страниц

56
Переплет

мягкий

150 руб.

В наличии

Данные методические рекомендации посвящены различным аспектам организации скорой медицинской помощи вне медицинской организации. В них представлены правила организации деятельности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, принципы организации деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи, правила и поводы для вызова выездной бригады скорой медицинской помощи, принципы организации медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской помощи, а также раскрыты вопросы организации оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации предназначены для студентов медицинских вузов, медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь, руководителей станций (отделений) скорой медицинской помощи, главных специалистов по скорой медицинской помощи субъектов и федеральных округов Российской Федерации, органов государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации.

Список сокращений

Введение

Организация деятельности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации

Организация деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи

Правила и поводы для вызова выездной бригады скорой медицинской помощи

Организация медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской помощи

Организация оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций

Литература

Приложения

Приложение № 1. Рекомендуемые штатные нормативы организационно-методического отдела скорой медицинской

помощи медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь

Приложение № 2. Стандарт оснащения организационно-методического отдела скорой медицинской помощи медицинской организации, оказывающей скорую медицинскую помощь

Приложение № 3

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