Организация оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации. Методические рекомендации

Данные методические рекомендации посвящены различным аспектам организации скорой медицинской помощи вне медицинской организации. В них представлены правила организации деятельности медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь вне медицинской организации, принципы организации деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи, правила и поводы для вызова выездной бригады скорой медицинской помощи, принципы организации медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской помощи, а также раскрыты вопросы организации оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации предназначены для студентов медицинских вузов, медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь, руководителей станций (отделений) скорой медицинской помощи, главных специалистов по скорой медицинской помощи субъектов и федеральных округов Российской Федерации, органов государственной власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации.